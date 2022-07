ஓபிஎஸ்ஸுக்கு லெட்டர்.. நெருங்கும் கிளைமாக்ஸ்.. காயின் நம்ம பக்கம் தான் - பரபர பிளானில் எடப்பாடி!

Chennai

சென்னை : அதிமுக பொதுக்குழுவை நடத்துவதற்கு ஓ.பன்னீர்செல்வம் தொடர்ந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்து வரும் நிலையில், அவருக்கும் பொதுக்குழு அழைப்புக் கடிதம் அனுப்ப எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

வரும் ஜூலை 11ஆம் தேதி எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பினர் பொதுக்குழு கூட்டத்தை நடத்திட உறுதியாக இருந்து வரும் நிலையில், அதை எதிர்த்து நீதிமன்றத்தையும், தேர்தல் ஆணையத்தையும் நாடியுள்ளார் ஓபிஎஸ்.

இந்நிலையில், பொருளாளர் என்ற முறையில் ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கும் பொதுக்குழு கூட்டத்துக்கான அழைப்புக் கடிதம் அனுப்ப ஈபிஎஸ் தரப்பினர் முடிவு செய்துள்ளனராம். அதற்குப் பின்னணியிலும் ஒரு திட்டம் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

Edappadi Palanisamy faction is said to be planning to send for OPS a general body meeting invitation letter. Even if OPS ignores the general body meeting, that will also our side goal Plans EPS.