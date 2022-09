வந்தாச்சு சிற்பி! சிறு வயதில் குற்றவாளிகள் உருவாவதை தடுக்க மக்கள் ஒத்துழைப்பு தேவை- ஸ்டாலின் அழைப்பு

Chennai

சென்னை: சிறார்கள் குற்றச்செயல்களில் ஈடுபடுவதை தடுக்கவே சிற்பி திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. வறுமை, பொருளாதார நிலையே சிறார்கள் குற்றச் செயல்களில் ஈடுபட காரணமாகிறது என்று முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார். சிறார் குற்றங்களை தடுக்க தமிழக காவல்துறை சிறப்பாக கண்காணித்து வருகிறது. சிறார் குற்றங்களைத் தடுக்க காவல்துறையும் மக்களும் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

தமிழகம் முழுவதும் போதைப்பொருள் நடமாட்டம் அதிகரித்து வருகிறது. பல மாணவ மாணவிகள் போதைக்கு அடிமையாகி வருகின்றனர். சென்னையில் பெருகிவரும் குற்றச்செயல்களைத் தடுக்க மாநகர காவல் துறை பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக, சிறார் குற்றச் செயல்களுக்கு தீர்வு காணவும், பாதிக்கப்படக் கூடிய சிறுவர்களைக் கண்டறிந்து அவர்களுக்கு வழிகாட்டவும், சென்னையில் 100 மாநகராட்சிப் பள்ளிகளில், தலா 50 மாணவர்களைக் கொண்டு சிற்பி எனும் திட்டம் தொடங்கப்பட உள்ளது.

பள்ளிகளில் என்சிசி போன்று, காவல் துறையினரின் நிகழ்ச்சிகளில் மாணவர்களை ஈடுபடுத்தும் வகையில் சிற்பி திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது. இதற்காக, 8-ம் வகுப்பு முதல் மாணவர்களை தேர்வு செய்து அவர்களுக்கென தனி சீருடை வழங்கப்பட்டுள்ளது.

