நாகாலாந்தில் ஆர்என் ரவி மாறுதலாகும்போது என்ன நடந்தது? சில மக்கள் பட்டாசு வெடித்து கொண்டாடியது ஏன்?

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவிக்கும் தமிழ்நாடு அரசுக்கும் இடையிலான மோதல் போக்குகள் தொடர்ந்து வரும் நிலையில் தமிழ்நாடு சட்டசபைக் கூட்டத்தொடரில் அரசு கொடுத்த உரையில் இடம்பெற்ற வார்த்தைகள், வாக்கியங்களை நீக்கி வாசித்தது தற்போது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இந்த சூழலில் நாகாலாந்தில் ஆர்.என்.ரவி ஆளுநராக இருந்தபோது நடந்த சம்பவங்களை அலசுவோம்.

தமிழ்நாடு ஆளுநராக இருந்த பன்வாரிலால் புரோகித் முந்தைய அதிமுக ஆட்சியில் தலையிட்டதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. அதேபோல் அரசு இயற்றிய பல மசோதாக்களுக்கு அவர் ஒப்புதல் வழங்காமல் காலம் தாழ்த்தியதாக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம்சாட்டினர்.

இந்த நிலையில் திமுக ஆட்சிக்கு வந்த சில மாதங்களிலேயே பன்வாரிலால் புரோகித், பஞ்சாப் மாநில ஆளுநராக மாற்றப்பட்டு நாகாலாந்து மாநிலத்தில் ஆளுநராக இருந்த ஆர்.என்.ரவி, தமிழ்நாட்டின் புதிய ஆளுநராக கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் பதவியேற்றார்.

English summary

As the conflict between the Tamil Nadu Governor RN Ravi and the Tamil Nadu government continues, let us analyze the incidents that happened when RN Ravi was the governor of Nagaland.