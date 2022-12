"மிஸ்ஸாக வாய்ப்பிருக்கு.." இது மட்டும் நடந்தால் மழை வராமலும் போகலாம்! தமிழ்நாடு வெதர்மேன் புது தகவல்

Chennai

சென்னை: வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கி ஒரு மாதம் ஆகும் நிலையில், முதல்முறையாகப் புயல் ஏற்பட வாய்ப்புகள் உள்ளது. இதற்கிடையே இந்த புயலால் மழை பெய்ய எந்தளவு வாய்ப்புகள் உள்ளது என்பது குறித்து தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் பகிர்ந்துள்ளார்.

கடந்த அக்டோபர் மாதம் இறுதியில் தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியது. அப்போது நவ. முதல் வாரம் ஏற்பட்ட காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி சென்னை உள்ளிட்ட வட மாவட்டங்களில் நல்ல மழையைக் கொடுத்தது.

இருந்த போதிலும், அதன் பிறகு நமக்குப் பெரியளவில் மலை கிடைக்கவில்லை. மேலும், வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கி ஒரு மாதம் கடந்துவிட்ட நிலையில், புயல் எதுவும் இன்னுமே கூட உருவாகவில்லை.

வடகிழக்கு பருவமழை இதுவரை இயல்பை விட 3% குறைவு..டிச.8க்கு மேல் அதி கனமழை ஆட்டம் ஆரம்பம்

Tamilnadu weatherman says upcoming storm might miss if landfall occurs about chennai: First strom of northeast monsoon might give some rain to tamilnadu.