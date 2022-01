இதெல்லாம் நியாயமா?.. டாஸ்மாக்கடைகளை மட்டும் மூடாமல் இருப்பது ஏன்?.. டிடிவி தினகரன் கேள்வி

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கொரோனா தொற்றின் இரண்டவது அலை அதிவேகமாக குறைந்து வந்தது. இதனால் அரசும், மக்களும் நிம்மதியாக இருந்த நிலையில் ஓமிக்ரான் வைரஸ் புகுந்த நேரத்தில் இருந்து தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து வருகிறது.

சென்னையில் கொரோனா 2-வது அலையை விட.. 3-வது அலை மிக அதிவேகம்.. டேட்டாவுடன் விளக்கும் விஜயானந்த்

கடந்த மாத தொடக்கத்தில் பாதிப்பு 700-க்குள் இருந்த நிலையில் தற்போது 4,500-ஐ கடந்து விட்டது. ஓமிக்ரான் வைரசும் 120-ஐ கடந்து விட்டது. சென்னையில் தினம்தோறும் கொரோனா பாதிப்பு இரட்டிப்பாகி வருகிறது.

English summary

Why not just shut down Tasmac stores under Corona controls? AIADMK general secretary TTV Dinakaran has questioned that. It has been announced that a night curfew will be imposed in Tamil Nadu from 10 pm to 5 am due to the increase in corona. A full curfew was also declared on Sunday