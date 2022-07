அதிமுக பொதுக்குழு.. ஒரு இடத்தில் கூட ஓபிஎஸ் இல்லை.. கடைசியில் அந்த பூங்கொத்து கூட- ஓ காரணம் இதுதானா?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக பொதுக்குழுவுக்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. பொதுக்குழுவுக்கான பேனர்களில் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் படம் முற்றிலும் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கடந்த ஜூன் 23ஆம் தேதி நடந்த பொதுக்குழு கூட்டத்தில் ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி பூங்கொத்து கொடுக்கும் படத்துடன் பேனர்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தன.

ஆனால் தற்போது நடைபெற உள்ள அதிமுக பொதுக்குழுக்கான வரவேற்பு பேனர்களில் ஒரு பேனரில் கூட ஓ.பன்னீர்செல்வம் படம் இல்லாமல் இருப்பதால் சலசலப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

O.Panneerselvam has been completely omitted from the banners for AIADMK General Committee meeting. In the last meeting, banners were placed with a picture of Edappadi Palaniswami giving a bouquet to O.Panneerselvam. But now OPs has been completely ignored.