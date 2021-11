திருமாவளவன் காலில் தண்ணீர் படாமல், நாற்காலி மீது நிற்க வைத்து.. வெடித்த சர்ச்சை..வன்னியரசு விளக்கம்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: மழை நீரில் கால் படாமல் இருப்பதற்காக, இரும்பு சேர் மீது திருமாவளவன் நிற்பதும் அவரது தொண்டர்கள் அந்த சேரை இழுத்து கொண்டே செல்வதுமான வீடியோ காட்சி சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

திருமாவளவனின் இந்த செயல் குறித்து, சமூக வலைத்தளங்களில் ஒரு தரப்பினர் விமர்சனங்களை முன்வைத்த நிலையில், அந்தக் கட்சியின் வன்னியரசு இதுதொடர்பாக விளக்கம் அளித்திருக்கிறார்.

விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன் வேளச்சேரியில் வசித்து வருகிறார்.

English summary

Thirumavalavan standing on chair: The video of Viduthalai Chiruthaigal Katchi leader Thirumavalavan standing on an iron chair and his volunteers dragging the chair is spreading fast on social media. Thirumavalavan's action has been criticized in social media, and the VCK party Vanniyarasu has given explanation on it.