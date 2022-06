பயில்வான் ரங்கநாதன் கைதாகிறாரா.. "ஆபாசமும் அந்தரங்கமும்".. பெருகும் மலிவு ரசனைகள்.. யார் காரணம்?

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: நாளுக்கு நாள் பயில்வான் ரங்கநாதன் மீது புகார்கள் குவிந்தும், வலுத்தும் வரும் நிலையில், அவர் கைதாவாரா? என்ற கேள்வி பரவலாக எழுந்துள்ளது.

சினிமா பத்திரிகையாளரும், பல படங்களில் குணச்சித்திர கேரக்டர்களில் நடித்தவர் பயில்வான் ரங்கநாதன்.. இவர் இப்போதைக்கு எந்த பத்திரிகையிலும் வேலை பார்க்கவில்லை என்றே தெரிகிறது. அதேசமயம், பெரிதாக எந்த படத்திலும் நடித்து வரவில்லை.

ஆனால், கடந்த சில காலங்களாகவே பயில்வான் ரங்கநாதன் யூட்யூப் சேனல்களுக்கு பேட்டியளித்து வருகிறார். அவர் அளிக்கும் ஒவ்வொரு பேட்டியும் சினிமா நடிகர் - நடிகைகள் சம்பந்தப்பட்டவையாகவே இருந்து வருகின்றன.

பயில்வான் ரங்கநாதன் எல்லை மீறி பேசுறாரு.. நாங்களும் மனுசங்கதான் - நடிகை ஆல்யா மானசா குமுறல்

English summary

will bayilvan ranganathan arrest soon and What is the chennai police going to do பயில்வான் ரங்கநாதன் விரைவில் கைதாவாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது