பொருளாதாரத்தை வைத்து இடஒதுக்கீடு! அப்போ.. வருங்காலத்தில் சொத்து மதிப்பு உயர்ந்தால் சலுகை ரத்தாகுமா?

oi-Kadar Karay

சென்னை: பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய பிரிவில் (EWS) இடஒதுக்கீடு பெற்றவரின் சொத்து மதிப்பும், வருவாயும் வருங்காலத்தில் உயர்ந்தால் அவருக்கான சலுகைகளை மத்திய அரசு திரும்பப்பெறுமா..? என்ற கேள்வி புதிதாக ஒலிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.

பலநூறு ஆண்டுகாலமாக சாதிரீதியாக ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் முன்னேற்றம் பெற வேண்டும் எனும் சமூகநீதி அடிப்படையில், திராவிட இயக்கம் இடஒதுக்கீடு நடைமுறையை முன்னெடுத்தது. 1927 ஆம் ஆண்டு முதன்முறையாக பிராமணர் அல்லாத சமூக மக்களுக்கு 44% இடஒதுக்கீடு, பட்டியல் இன மக்களுக்கு 8% இடஒதுக்கீடு மற்றும் கிறிஸ்துவர்கள், இஸ்லாமியர்கள், பிராமணர்கள் ஆகிய 3 சமூகங்களுக்கு 16% இடஒதுக்கீடு கொண்டு வரப்பட்டது.

ஆனால், இடஒதுக்கீட்டு நடைமுறைக்கு எதிராக பிராமண சமூக மக்கள் தொடர்ந்த வழக்கில் 1950ஆம் ஆண்டு இடஒதுக்கீட்டு முறை ரத்து செய்யப்பட்டது. அந்த வழக்கில் மேல்முறையீட்டில், பிற்படுத்தப்பட்ட சமூக மக்களுக்கு 25% இடஒதுக்கீடு வழங்கலாம் என 1951ஆம் ஆண்டு நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது.

