பூனைக்குட்டி வர போகுது.. புள்ளி வைத்த திமுக.. கோலம் போடும் சசிகலா?.. எக்கச்சக்க சிக்கலில் எடப்பாடி

சென்னை: கொடநாடு தொடர்பாக, சசிகலாவிடம் விசாரணை நடத்தி வரும் நிலையில், அதிமுக மேலிடத்துக்கு குறிப்பாக எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்புக்கு சிக்கல்கள் பெருகி வருவதாக தெரிகிறது.

2017, ஏப்ரல் 24-ம் தேதிதான் கொடநாடு பங்களாவில் கொலை, கொள்ளை சம்பவம் நடந்தது.. காவலாளி ஓம்பகதூர் கொலை செய்யப்பட்டதுடன், பங்களாவில் இருந்த பணம், பொருள்கள் மற்றும் பல ஆவணங்கள் காணாமல் போயின.

இதற்கு பிறகு இது தொடர்பான வழக்கு விசாரணை மந்த நிலையில்தான் இருந்தது.. தெஹல்கா புலனாய்வு இதழின் முன்னாள் ஆசிரியர் மேத்யூ என்பவர், டெல்லியில் தந்த பேட்டி தான், அதிமுக மேலிடத்தின் தலையில் குண்டை வாரி போட்டது.

கொடநாடு எஸ்டேட்டில் நடந்தது என்ன? சசிகலாவிடம் விசாரணை தொடங்கியது.. போலீஸ் குவிப்பு.. கிளம்பும் பூதம்?

