உயர்நீதிமன்றம் நல்ல தீர்ப்பு சொல்லுமா? அடுத்தது என்ன? ஓபிஎஸ் உடன் ஆதரவாளர்கள் பரபர ஆலோசனை

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: அதிமுக பொதுக்குழுவிற்கு வெகு ஜோராக எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆதரவாளர்கள் தயாராகி வரும் நிலையில் கிரீன்வேஸ் சாலையில் உள்ள இல்லத்தில் ஓ.பன்னீர் செல்வத்துடன் அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் வெல்லமண்டி நடராஜன், குன்னம் ராமச்சந்திரன் ஆகியோர் ஆலோசனை நடத்தி வருகின்றனர்.

ஒற்றைத்தலைமை விவகாரத்தில் அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் 90 சதவிகிதம் பேரும் பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் 2450 பேரும் எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் பக்கம் உள்ளனர். நாளுக்கு நாள் ஓ.பன்னீர் செல்வத்தின் பலம் படிப்படியாக குறைந்து வருகிறது.

ஓ.பன்னீர் செல்வத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்து வந்த பல நிர்வாகிகள் தற்போது எடப்பாடி அணிக்குத் தாவி ஓபிஎஸ்க்கு எதிராகவே ஆலோசனை நடத்தி வருவது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

அதிமுக பொதுக்குழு.. ஒரு இடத்தில் கூட ஓபிஎஸ் இல்லை.. கடைசியில் அந்த பூங்கொத்து கூட- ஓ காரணம் இதுதானா?

English summary

High Court give a good judgment? What's next? Supporters Consultation with O.Panneerselvam O. Panneer Selvam discussion with supporters (ஓ.பன்னீர் செல்வத்துடன் ஆதரவாளர்கள் ஆலோசனை) AIADMK district secretaries Vellamandi Natarajan and Kunnam Ramachandran are holding a consultation with O. Panneer Selvam at the house on Greenways Road while Edappadi Palanichami supporters are preparing for the AIADMK general meeting.