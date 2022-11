நவீன நாகராஜ சோழன் எம்எல்ஏ? எடப்பாடிக்கு கேட் போட பாஜகவுடன் சேரும் டிடிவி தினகரன்! கணிப்பு பலிக்குமா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் இருந்து விலக்கி வைக்கப்பட்டு தனிக்கட்சி ஆரம்பித்து கடந்த சில நாட்களாக அரசியல் களத்தில் இருந்து சற்று மங்கி இருந்த டிடிவி தினகரன், தற்போது மீண்டும் லைம் லைட் அரசியலுக்கு வந்திருக்கிறார். எடப்பாடிக்கு எதிராக அவர் போட்டு வைத்திருக்கும் பாஜக கூட்டணி கணக்கு பலிக்குமா? என்பதே தற்போதைய பேசுபொருளாக இருக்கிறது.

அதிமுகவில் இருந்து ஓரம் கட்டப்பட்டுள்ள ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஏற்கனவே நீக்கப்பட்ட சசிகலா, டிடிவி தினகரன் ஆகியோரை மீண்டும் அதிமுகவில் இணைக்க வேண்டுமென பாஜக தலைமை விரும்பும் நிலையில், தனக்கான முக்கியவத்துவம் குறைந்து விடுமென்பதாக எடப்பாடி பழனிசாமி முற்றாக மறுத்து வருகிறார்.

அதே நேரத்தில் அரசியல் கிளைமேட் மாறியுள்ள நிலையில், பாஜக தரப்புடன் இணக்கம் காட்டி வரும் டிடிவி தினகரன் மீண்டும் அதிமுக கூட்டணியில் இணைய ஆர்வம் காட்டி வருகிறார். இதன் மூலம் மீண்டும் அதிமுக கட்சிக்குள்ளும் செல்வாக்கு பெறலாம் என அவர் திட்டமிட்டு வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.

English summary

DTV Dhinakaran, who was a little faded from the political arena for the past few days after being excluded from the AIADMK and starting a separate party, has now returned to lime light politics. Will his BJP alliance against Edappadi work? is the current buzzword.