ஆளுநரை கூப்பிட்டு வைத்து அசிங்கப்படுத்தியுள்ளார்கள்.. வானதி சீனிவாசன் ஆவேசம்

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: நீங்கள் நினைப்பதை, சொல்வதை செய்யவில்லை என்றால் கவர்னரை அசிங்கப்படுத்துவீர்களா என்று பாஜக எம்.எல்.ஏ வானதி சீனிவாசன் ஆவேசமாக பேசினார்.

2023-ஆம் ஆண்டின் முதல் சட்டசபை கூட்டம் இன்று பெரும் எதிர்பார்ப்புடன் தொடங்கியது. வழக்கமாக சட்டசபை கூட்டத்தொடரின் முதல் நாள் ஆளுநர் உரையுடன் தொடங்கும். அதேபோல் நடப்பு ஆண்டின் முதல் சட்டசபை கூட்டத் தொடரும் தமிழ்நாட்டு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி உரையுடன் தொடங்கியது.

அப்போது, ஆளுநர் ஆர் என் ரவி சமூகநீதி, சுயமரியாதை, திராவிட மாடல், அண்ணா, பெரியார் உள்ளிட்ட வார்த்தைகளை வாசிக்காமல் முழுமையாக கடந்து சென்றார். இதற்கு சட்டசபையிலேயே முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்து தீர்மானம் நிறைவேற்றினார். இதையடுத்து ஆளுநர் படித்த உரை, வாக்கெடுப்பு மூலம் அவை குறிப்பில் இருந்து நீக்கப்பட்டது. மாறாக அரசு தயாரித்த மொத்த உரையும் அவை குறிப்பில் இடம்பெற்றது. அந்த உரை அவை குறிப்பில் சேர்க்கப்பட்டது. முதல்வர் ஸ்டாலின் இந்த உரையை நிகழ்த்தும் போது ஆளுநர் ஆர். என் ரவி பாதியிலேயே அவையில் இருந்து வெளியேறினார்.

ஆர்.என். ரவி வெளியே போற நேரம் பார்த்து.. பாஜக எம்எல்ஏக்கள் சொன்னதை கவனிச்சீங்களா.. ஆஹா.. இது வேறயா?

English summary

BJP MLA Vanathi Srinivasan spoke furiously asking if you don't do what you think and say, will you humiliate the Governor.