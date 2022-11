தேசிய மொழியே இல்ல.. “இந்தி திணிப்புக்கு” சவுக்கடி! அனல் பறக்கும் நித்யா மேனன் திரைப்பட காட்சி

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: பெங்களூரு டேய்ஸ் பட இயக்குநர் அஞ்சலி மேனன் இயக்கத்தில் வெளியாகி இருக்கும் வொண்டர் வுமன் திரைப்படத்தில் இந்தி திணிப்புக்கு எதிராகவும் தமிழ் உள்ளிட்ட தென்னிந்திய மொழிகள் தொடர்பாகவும் இடம்பெற்று உள்ள வசனங்கள் விவாதப் பொருளாகி இருக்கிறது.

உஸ்தான் ஹோட்டல் திரைப்படத்தின் கதாசிரியரும், பெங்களூரு டேஸ் திரைப்படத்தின் இயக்குநருமான அஞ்சலி மேனன் வொண்டர் உமன் என்ற புதிய திரைப்படத்தை இயக்கி இருக்கிறார்.

சோனி லிவ் ஓடிடி தளத்தில் இந்த திரைப்படம் நேற்று வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்று இருக்கிறது. இந்த திரைப்படம் தாய்மை, கர்ப்பிணி பெண்கள் தொடர்பாக தயாரிக்கப்பட்டு உள்ளது.

