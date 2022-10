துப்பாக்கி முனையில் வேலை.. முடிக்காவிட்டால் தண்டனை..மியான்மரில் சித்ரவதை அனுபவித்த தமிழர்கள்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஐடி வேலை என்று அழைத்துச்சென்று மியான்மரில் சட்டவிரோத வேலைக்காக அழைத்துச்சென்றதாக மியான்மரில் இருந்து மீண்டு வந்த 13 தமிழர்கள் கண்ணீர் மல்க கூறியுள்ளனர். துப்பாக்கி முனையில் பல மணி நேரம் வேலை செய்ததாகவும் மன ரீதியான சித்ரவதைக்கு ஆளானதாகவும் சென்னை திரும்பியவர்கள் கூறியுள்ளனர்.

குடும்ப சூழ்நிலையால் வெளிநாட்டிற்கு வேலை சென்ற பலர் பல வித சிக்கல்களுக்கு ஆளாகின்றனர். சென்னையில் இருந்து தாய்லாந்திற்கு ஐடி வேலைக்காக வேலைக்கு சென்றவர்கள் பலர் சட்டவிரோதமாக மியான்மருக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டு பலவித கொடுமைகளுக்கு ஆளாகியுள்ளனர்.

துபாயில் வேலைக்காக விண்ணப்பித்தவர்களை சட்டவிரோதமாக மியான்மருக்கு அழைத்து சென்றிருக்கிறார் ஏஜென்ட். அங்கு பல மணி மணிநேரம் வேலை செய்ய வைத்து சித்ரவதைக்கு ஆளாக்கியுள்ளதாக மீண்டவர்கள் கண்ணீர் மல்க கூறியுள்ளனர்.

பல மணி நேர வேலை..முடிக்காவிட்டால் தண்டனை.. மியான்மரில் இருந்து மீண்ட தமிழர்கள் கண்ணீர்

English summary

Tamil People who have returned from Myanmar have tearfully said that they were taken for illegal work in Myanmar as IT jobs. Those who returned to Chennai said they worked for long hours at gunpoint and were subjected to mental torture.