ஒபிஎஸ் பிரசாரம் செய்தால் அனுமதிப்பீர்களா? வந்து விழுந்த கேள்வி.. ஜெயக்குமார் பதிலை பாருங்க

உள்கட்சி விஷயங்களில் பாஜக தலையிட்டது இல்லை. ஆனால் தோழமை கட்சி என்ற அடிப்படையில் கருத்துக்கள் சொல்லலாம் என்று ஜெயக்குமார் கூறினார்.

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: அதிமுக வேட்பாளர் தொடர்பாக ஓபிஎஸ் தரப்புக்கும் கடிதம், இமெயில், வாட்ஸ் அப் மூலமாக தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு இருப்பதாகவும் ஒபிஎஸ் தரப்பில் நிறுத்தப்பட்டுள்ள வேட்பாளரை வாபஸ் பெறுவது குறித்து அவர்தான் முடிவு செய்ய வேண்டும் எனவும் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கூறினார்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் அதிமுகவின் இரு அணிகளும் போட்டியிடுவதாக அறிவித்தன. அதிமுக சார்பில் முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. கே.எஸ்.தென்னரசு போட்டியிடுவதாக எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்தார்.

அதேபோல், முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வமும் தனது அணி தரப்பில் செந்தில் முருகன் போட்டியிடுவார் என்று அறிவித்தார். இதனால், இரட்டை இலை சின்னம் கிடைப்பதில் சிக்கல் எழுந்தது.

மாஜி அமைச்சர் ஜெயக்குமார் மீதான நில அபகரிப்பு வழக்கு ரத்து-உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழ்நாடு அரசு அப்பீல்

English summary

Former AIADMK minister Jayakumar said that the OPS party has been informed about the AIADMK candidate through letter, email and WhatsApp and he should decide to withdraw the candidate who has been placed on the OPS side.