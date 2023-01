அடேங்கப்பா.. மலைக்க வைக்கும் தமிழக காடுகள் - முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் 920 கோடி மாஸ்டர் ப்ளான்

Chennai

oi-Kadar Karay

சென்னை: ஒருஅரசுக்கு நாட்டு நலன் எவ்வளவு முக்கியமோ அவ்வளவு முக்கியம் காட்டுநலன். அதை உணர்ந்துள்ளார் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின். இந்த ஆட்சியில் காடுகளைக் காப்பாற்றுவதற்காக பல்வேறு அறிவிப்புகள் கடந்த ஒராண்டுக் காலத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன.

தேவாங்குகளுக்கு என்று தனி சரணாலயம் இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாட்டில்தான் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அடுத்து மேட்டூர் நீர்ப்பரப்பு பகுதிகளை உள்ளடக்கிய தென் காவிரி வன உயிரின சரணாலயம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தின் முதல் பல்லுயிர் பாரம்பரியத்தலமாக மதுரை அரிட்டாபட்டியை சமீபத்தில் தான் தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்தது.

நம்ம சென்னையா இது?! - உலகத்தரத்தில் உருவாகும் 'ஃபின்டெக் சிட்டி'

English summary

Forest welfare is as important as national interest to a state. Chief Minister M. K. Stalin has realized that. Various announcements have been made in the last one year to save forests in this regime.