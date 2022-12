அமைச்சரை விடுங்க.. ‛நீங்க அழகா இருக்கீங்க’ பாராட்டிய முதியவர்! சென்னை மேயர் பிரியா ரியாக்சன பாருங்க!

Chennai

சென்னை: சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா இன்று ராயபுரத்தில் பல இடங்களில் ஆய்வு மேற்கொண்டார். இந்த வேளையில் ‛நீங்கள் அழகா இருக்கீங்க' என முதியவர் பாராட்டிய சம்பவம் நடந்துள்ளது.

சென்னை மாநகராட்சி மேயராக பிரியா உள்ளார். இவர் சென்னையில் நடைபெற்று வரும் வளர்ச்சி பணிகளை அவ்வப்போது ஆய்வு செய்து வருகிறார்.

அந்த வகையில் இன்று சென்னை ராயபுரம் சட்டசபை தொகுதிக்கு உட்பட்ட பல்வேறு இடங்களில் இன்று சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

English summary

Chennai Corporation Mayor Priya today inspected many places in Rayapuram. At this time, an incident happened where an old man complimented 'you are beautiful'.