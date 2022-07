பலருக்கு "வயிறு எரிகிறது"..சின்னவன் என்றே என்னை கூப்பிடலாம்.. உதயநிதி புது உத்தரவு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

காஞ்சிபுரம்: என்னை சின்னவன் என்றே கூறுங்கள், உங்களுடைய உழைப்பு அனுபவத்தில் சின்னவன் தான், என்னை செல்லமாக சின்னவன் என்றே கூப்பிடலாம் என்று திமுக இளைஞரணி செயலாளர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார். என்னை சின்னவரே என்று கூறினால் பல விமர்சனங்கள் எழுகிறது, பல பேர் வயிற்று எரிச்சல் அடைகிறார்கள் என்றும் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

தமிழகத்தில் திமுக நிகழ்ச்சிகள் எங்கு நடந்தாலும் உதயநிதி படத்துடன் இளைஞரணியினர் போஸ்டர்கள், பேனர்களை அமைக்கின்றனர். அதில் பல்வேறு பட்டப்பெயர்களையும் அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.

உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு அவரது ஆதரவாளர்கள் "மூன்றாவது கலைஞர்" என்றும் பட்டம் கொடுத்துள்ளனர். அப்படி எல்லாம் அழைக்க வேண்டாம் என்றும், இனி சின்னவர் என்று அழைத்தாலே போதும் என்றும் கூறியிருந்தார் உதயநிதி ஸ்டாலின். இதனையடுத்து பலரும் சின்னவரே என்றுதான் கூப்பிடுகின்றனர். இதற்கு பலரும் விமர்சனம் செய்து வருகின்றனர்.

சின்னவரே.. மக்கள் காத்திருக்காங்க.. வாங்க.. போட்டி போட்டு புகழ்ந்த எம்எல்ஏ, எம்.பி- நெளிந்த உதயநிதி!

English summary

DMK Youth wing Secretary Udhayanidhi Stalin said that you can call me Chinnavan, you can call me Chinnavan as a pet in your work experience. Udhayanidhi Stalin also said that if I am called a child, many people will be criticized and many people will get upset.