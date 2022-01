இனி சொமேட்டோ, ஸ்விக்கியில் உணவு ஆர்டர் செய்ய போகிறீர்களா? இதை கொஞ்சம் படிங்க.. விலை எகிற போகுது!

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: இந்தியாவில் சொமேட்டோ , ஸ்விக்கி, ஓலா, உபர் போன்றவற்றில் ஆர்டர் செய்வதற்கு இனி வரும் நாட்களில் அந்த நிறுவனங்கள் ஜிஎஸ்டி செலுத்த வேண்டும்.

2022ம் ஆண்டு தொடங்கியதை முன்னிட்டு இன்று முதல் புதிய ஜிஎஸ்டி விதிகள் அமலுக்கு வந்து இருக்கின்றன. பல்வேறு ஜிஎஸ்டி விதிகளில் வரி விதிப்பில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

முக்கியமாக ஆன்லைன் சேவைகளை வழங்கும் நிறுவனங்களுக்கு ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

English summary

Zomato, Swiggy, Ola, Uber come under GST from today: What will be new price from now on?