கோவையில் ரேபிடோ ஆட்டோவில் இளம்பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை.. நடுரோட்டில் குதித்து தப்பியதால் பரபரப்பு

Coimbatore

oi-Mani Singh S

கோவை: கோவையில் ரபிடோ ஆட்டோவில் சென்ற இளம்பெண்ணுக்கு ஆட்டோ டிரைவர் பாலியல் தொல்லை கொடுத்துள்ளார். இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த அந்த பெண் ஓடும் ஆட்டோவில் இருந்து குதித்து தப்பித்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஈரோடு மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் 22 வயதான இளம் பெண் ஒருவர் கோயமுத்தூர் மாவட்டத்தில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்து வருகிறார்.

தான் வேலை பார்க்கும் நிறுவனம் அருகே உள்ள செல்வபுரம் பகுதியில் உள்ள தனியார் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் தங்கியிருந்தார்.

மனைவி கண் முன்னே.. பட்டப்பகலில் வெட்டி சாய்க்கப்பட்ட ரவுடி ஆட்டோ ராஜா..வெலவெலத்த சென்னை

English summary

An auto driver sexually harassed a young woman in a Rabido auto in Coimbatore. Shocked by this, the woman jumped from the moving auto and escaped.