என்னது எடிட்டா? நிரூபித்தால் அரசியலை விட்டே விலக தயார்.. அமைச்சர் எ.வ.வேலுவுக்கு அண்ணாமலை சவால்!

அமைச்சர் எ.வ.வேலு இதை நிரூபித்தால், அரசியலை விட்டே விலக தயார் என சவால் விடுத்துள்ளார் அண்ணாமலை.

Coimbatore

oi-Vignesh Selvaraj

கோவை : "ஒரிஜினல் வீடியோவை அமைச்சர் எ.வ.வேலு சொல்லும் இடத்தில் தருகிறோம். அந்த வீடியோவை தடயவியல் ஆய்வுக்கு உட்படுத்த வேண்டும். மாநில தேர்தல் ஆணையத்திடம் வீடியோவை ஒப்படைப்போம். வீடியோவை எடிட் செய்ததாக எ.வ.வேலு நிருபித்தால் நான் அரசியலை விட்டே விலகத் தயார்." என பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில், கூட்டம் ஒன்றில் அமைச்சர் கே.என்.நேரு பேசும் வீடியோ ஒன்றை பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டார்.

அதில், பணப்பட்டுவாடா பற்றி அமைச்சர் கே.என்.நேரு பேசுவதாக உள்ளது. இந்த வீடியோ எடிட் செய்யப்பட்டது என திமுக அமைச்சர் எ.வ.வேலு தெரிவித்தார். அதற்கு அண்ணாமலை பதில் கொடுத்துள்ளார்.

எங்க முதல்வர் + எங்க ஆளுநர்.. 2 பேரையும் விட்டுத்தர மாட்டோம்! அடடே.. அண்ணாமலை பேச்சை கவனிச்சீங்களா?

English summary

“We are giving the original video of minister KN Nehru speaks. We will hand over the video to Election Commission. The video should be forensically examined. I am ready to quit politics if EV Velu proves that the video was edited.” BJP state president Annamalai challenge.