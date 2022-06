முதல் கைது அவர்தான்.. அண்ணாமலை சொல்கிறார்.. அதிமுக விவகாரம் பற்றியும் பரபரப்பு கருத்து

Coimbatore

oi-Yogeshwaran Moorthi

கோவை: அதிமுக உட்கட்சி விவகாரங்களில் பாஜக எப்போதும் தலையிட்டதில்லை, தலையிடபோவதும் இல்லை என்று தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.

பாஜக 8 ஆண்டுகள் சாதனை விளக்க பொதுக்கூட்டம் கோவையில் நடைபெற்றது. இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை கலந்துகொண்டார். அப்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்த அண்ணாமலை, அதிமுக உட்கட்சி விவகாரம், செந்தில் பாலாஜி மீதான குற்றச்சாட்டுகள், மத்திய அரசின் திட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தார்.

English summary

BJP has never and will not interfere into AIADMK internal affairs says Annamalai. A public meeting was held in Coimbatore to explain the BJP's 8 year record. Tamil Nadu BJP leader Annamalai was present as the special invitee.