திமுக பித்தலாட்டம்! சாகும் வரை உண்ணாவிரம் இருப்பேன்! அன்னூர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் கொந்தளித்த அண்ணாமலை!

கோவை : திமுகவிற்கு நேர் வழியில் வந்து பழக்கமில்லை. கொள்ளைப்புற வந்து தான் பழக்கம் எனவும், ஒரு கைப்பிடி மண்ணை எடுத்தாலும பாஜக மாநில தலைவரான தான் அன்னூரில் சாகும் வரை உண்ணாவிரம் இருப்பேன் என தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை கூறியுள்ளார்.

கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் மற்றும் அன்னூர் ஒன்றியங்களில் உள்ள 6 கிராமங்களில் தமிழ்நாடு தொழில் வளர்ச்சிக் கழகம் சார்பில் சிப்காட் அமைக்கப்பட உள்ளது. இதற்காக 3,731 ஏக்கர் நிலங்களை கையகப்படுத்துவதற்கான அரசாணையை தமிழக அரசு வெளியிட்டது.

சிப்காட் அமைவதற்கு 6 கிராம பொதுமக்கள், விவசாயிகள், வியாபாரிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர். மேலும் வாகன பேரணி உண்ணாவிரத போராட்டம், கடையடைப்பு, நடைபயணம் என பல்வேறு போராட்டங்களையும் நடத்தினர்.

English summary

DMK is not used to coming straight. Tamil Nadu BJP President Annamalai has said that it is a habit to come to looting and even if he picks up a handful of soil, he will fast till death as BJP state president in Annur.'