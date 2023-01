ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல்.. ஓபிஎஸுடன் பேசிய பின்பே பாஜக முடிவெடுக்கும்.. புகழேந்தி முக்கிய தகவல்!

Coimbatore

oi-Yogeshwaran Moorthi

கோவை: ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் போட்டியிட தயாராக இருப்பதாக ஓ.பன்னீர் செல்வம் ஆதரவாளர் புகழேந்தி தெரிவித்துள்ளார். அதேபோல் ஓ.பன்னீர் செல்வத்துடன் பேசிய பின்னரே இடைத்தேர்தல் நிலைப்பாடு குறித்து பாஜக முடிவெடுக்கும் என்று புகழேந்தி தெரிவித்துள்ளார்.

காங்கிரஸ் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் திருமகன் ஈவெரா மறைவால், ஈரோடு கிழக்கு தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பிப்.27ம் தேதி இடைத்தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் என்றும், மார்ச் 2ம் தேதி வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளது.

இந்த இடைத்தேர்தல் அறிவிப்பால், தமிழ்நாடு அரசியல் களம் சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ளது. அதுமட்டுமல்லாமல் அதிமுகவிலும் இடைத்தேர்தல் விவகாரம் அனலை கிளப்பியுள்ளது. ஏனென்றால் 2021ம் ஆண்டு ஓபிஎஸ் மற்றும் இபிஎஸ் ஒன்றாக தேர்தலை சந்தித்த போது, ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்டது.

English summary

O Panneer Selvam supporter Pugahendi has said that OPS Team is ready to contest in the Erode East constituency by-poll. Similarly, pugazhendi said that the BJP will take a decision about the by-election stand only after talking to O Panneer Selvam.