தீபாவளி கூட்டத்தில் நாச வேலைக்கு சதி?.. போலீஸாரை பார்த்தும் காரை வெடிக்க செய்தாரா முபின்!

Coimbatore

oi-Vishnupriya R

கோவை: தீபாவளி பண்டிகையின் போது மக்கள் கூடும் இடத்தில் காரை வெடிக்கச் செய்ய சதி திட்டம் தீட்டிய நிலையில் இளைஞர

கோவை உக்கடம் பகுதியில் உள்ள கோட்டை ஈஸ்வரன் கோயில் அருகே கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை 4 மணி அளவில் காரில் இருந்த சிலிண்டர் வெடித்ததில் கோட்டைமேடு பகுதியை சேர்ந்த ஜமேஷா முபின் பலியானார்.

பழைய துணி விற்பனையாளரான ஜமேஷா முபினின் வீட்டில் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் அங்கு நாட்டு வெடிகுண்டு தயாரிப்பதற்கு உதவும் பொட்டாட்சியம் நைட்ரேட், சல்ஃபர், அலுமினியம் பவுடர், கரி உள்ளிட்ட பொருட்கள் கைப்பற்றப்பட்டன.

கோவை கார் சிலிண்டர் வெடிப்பு..களத்தில் இறங்கிய தேசிய புலனாய்வு அமைப்பு.. நடந்தது என்ன? தீவிர விசாரணை

English summary

Did the suicidal bomber make the cylinder blast as soon as his car was stopped by Police near Ukkadam?