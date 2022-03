சென்னை, ஒசூர், திருச்சி, சேலத்தை முந்திய கோவை.. மத்திய அரசின் பாதுகாப்பு துறை உற்பத்தியில் அசத்தல்

Coimbatore

oi-Logi

கோயமுத்தூர்: தொழில் துறையில் செய்யமுடியாத விஷயம் ஒன்று இருந்தால் அதை செய்து முடிப்பதுதான் கோயமுத்தூர் தொழிற்பேட்டையின் ஒரே இலக்கு என்று சிலாகிக்கிறார்கள் தொழிலதிபர்கள் வட்டாரத்தில்.

கோயமுத்தூர் தொழில் நிறுவனங்கள் இப்படித்தான் செயல்பட்டு வருகின்றன. தமிழகத்தில் உள்ள மற்ற தொழில் நகரங்களைவிட கோயமுத்தூர் அனைத்து துறைகளிலும் கொடிகட்டிப் பறக்கிறது.

மீண்டும் மீண்டும் அதையே சொல்லும் அண்ணாமலை... பாஜக 3-வது பெரிய கட்சியாக உருவெடுத்துவிட்டதாம்!

பாதுகாப்பு துறைக்கான உதிரிபாகங்கள் தயாரிப்பது, விமான பாகங்கள் தொடங்கி தற்போது இஸ்ரோவுக்கும் உதிரிபாகங்களை செய்து கொடுக்கிறது கோயமுத்தூர்.

English summary

Coimbatore defence new industries: If there is one thing that cannot be done in the industry, the only goal of the Coimbatore Industrial Estate is to get it done.