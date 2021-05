கோவையில் "கொரோனா தேவி"க்கு சிலை.. 48 நாள் பூஜைகள் ஆரம்பம்.. பிரதிஷ்டை செய்ய ஏற்பாடு

Coimbatore

oi-Veerakumar

கோவை: உலகம் முழுக்க.. அதிலும் குறிப்பாக, நமது நாட்டில் கொரோனா பரவல் மிக மோசமாக பாதிப்பை ஏற்படுத்தி வரும் நிலையில், கோவை நகரத்தில், கொரோனா தேவி என்ற பெயரில் அம்மன் சிலை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

48 நாட்கள் சிறப்பு பூஜைக்கு பிறகு, கொரோனா தேவி சிலை பிரதிஷ்டை செய்யப்பட உள்ளது.

கொரோனா நோயை கட்டுப்படுத்த, உலகம் முழுக்க தடுப்பூசிகள், மருந்துகள் தொடர்பான ஆய்வுகள் நடந்து வருகின்றன. நம்மூரில் ஏற்கனவே இருக்கும் தடுப்பூசிகளை போட்டுக் கொள்ள கூட மக்கள் அச்சப்படுகிறார்கள். ஆனால் இந்தியாவில் பரவியுள்ள உருமாறிய கொரோனா மிக மோசமான தாக்குதலை தொடுத்து வருகிறது. இளம் வயதைச் சேர்ந்த பலரும் பலியாகியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

Corona Devi idol is going to be consecrated in Coimbatore once a Maha Yagam for 48 days will get conclude.