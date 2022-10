அண்ணன் தம்பியா பழகுறோம்! பந்த்தால் தேவையற்ற பிரச்சினை வரும்! கோவை கமிஷனரிடம் ஜமாஅத் சொன்ன தகவல்?

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : பாஜக அறிவித்துள்ள பந்த் மக்களிடையே பதட்டத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது எனவும், தேவையின்றி கோவையில் மத பதற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டாம் என்பதுமே தங்களது கோரிக்கையாக உள்ளது என அனைத்து ஜமாத் மற்றும் இஸ்லாமிய இயக்கங்கள் மற்றும் கட்சிகளின் கூட்டமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.

கோவையில் கார் வெடிப்பு சம்பவத்தை தொடர்ந்து பாஜக சார்பில் வரும் 31 ஆம் தேதி கடை அடைப்புக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனிடையே கடையடைப்பன்று அனைத்து வணிகர்களுக்கும் உரிய பாதுகாப்பு வழங்கப்படும் எனவும் , கடைகளை அடைக்கக் கோரி வற்புறுத்தப்படுபவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும், அன்றைய தினம் அனைத்து பொருட்களும் கிடைக்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்படும் எனவும் மாநகர காவல் துறை தெரிவித்திருந்தது.

The alliance of all Jamaat and Islamic movements and parties has said that the bandh announced by the BJP has created tension among the people and their demand is not to create unnecessary religious tension in Coimbatore.