கூட்டணி கட்சியினருக்கு சீட் வழங்கியது ஏன்?.. கோவையில் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியை திமுகவினர் முற்றுகை

கோவை: கோவை மாநகராட்சி வார்டுகளில் வேட்பாளர்கள் தேர்வில் குளறுபடிகள் இருப்பதாக கூறி அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜியின் வாகனத்தை திமுகவினர் முற்றுகையிட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

தமிழகத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் தேதி பிப்ரவரி 19-ம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடைபெறும் என்று மாநில தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. வாக்கு எண்ணிக்கை பிப்ரவரி 22-ம் தேதி நடைபெறும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

The commotion was sparked by the DMK blocking Minister senthil balaji vehicle, claiming that there were irregularities in the selection of candidates in the Coimbatore Corporation wards