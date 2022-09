"காக்கிக்குள் ஈரம்" திடீரென உயிரிழந்த காவலர்! குடும்பத்திற்கு ரூ.30 லட்சம் நிதியளித்த சக காவலர்கள்!

Coimbatore

oi-Mohan S

கோவை: கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் அருகே, உயிரிழந்த தலைமைக் காவலரின் குடும்பத்திற்கு, அவருடன் பணியாற்றிய சக காவலர்கள் சுமார் 30 லட்சம் ரூபாய் நிதி வழங்கிய சம்பவம், நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

'காவல்துறையினர்' பொதுமக்களின் நண்பர் என்ற கொள்கையின்படி பணியாற்றி வரும் போலீசார், வயதானவர்கள், ஊனமுற்றோர் உள்ளிட்டோருக்கு உதவிகளை செய்து அனைவரது பாராட்டுகளையும் பெற்று வருவது உண்டு.

இதேபோல், தங்களுடன் பணியாற்றிய காவலர்கள் திடீரென உயிரிழந்தால், அவர்களின் குடும்ப சூழ்நிலைகளைக் கருத்தில் கொண்டு தங்களால் இயன்ற உதவிகளையும் செய்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், கோவையில், உயிரிழந்த தலைமைக் காவலரின் குடும்பத்திற்கு நிதியுதவி வழங்கி, அவருடன் பணியாற்றிய சக காவலர்கள் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளனர்.

English summary

The family of the head constable who died near Mettupalayam in Coimbatore district was given a fund of around 30 lakh rupees by his fellow constables.