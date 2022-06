பட்டை உரியும் கட்டை வேகும்! கருணாநிதி பிறந்தநாளில் பிரம்மாண்டம்.. மாஸ் காட்டிய கோவை உடன்பிறப்புகள்!

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : திமுக முன்னாள் தலைவரும் மறைந்த தமிழக முதல்வருமான கலைஞர் கருணாநிதியில் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு , அவர் சாதிய அடக்குமுறை பற்றி பேசிய வசனங்களை 30 அடி போஸ்டராக ஒட்டி கோவை திமுகவினர் கொண்டாடினர்.

மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சரும், திமுகவின் முன்னாள் தலைவருமான கலைஞர் என அனைவராலும் அன்போடு அழைக்கப்படும் மு.கருணாநிதியின் 99வது பிறந்த நாள் இன்று அரசு விழாவாக கொண்டாடப்படுகிறது.

மேலும் அவரது பிறந்த நாளை தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் திமுகவினர் உற்சாகமாக கொண்டாடி வருகின்றனர். மேலும் கட்சியின் சார்பில் ஏழை, எளிய மக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கி வருகின்றனர்.

On the eve of the birthday of former DMK leader and late Tamil Nadu Chief Minister kalaignar Karunanidhi, the Coimbatore DMK celebrated a 30-foot poster with verses he spoke about caste oppression.