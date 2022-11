உஷாரய்யா.. உஷாரு..! வீட்டிலிருந்தே மாதம் 30 ஆயிரம்! பெண்களை குறிவைக்கும் ‘பென்சில் மோசடி’ கும்பல்!

Coimbatore

கோவை : வீட்டில் இருந்தே பணம் சம்பாதிக்கலாம்.. படிப்பு தேவையில்லை.. ஒரு மணி நேரம் ஒதுக்கினாலே மாதம் பத்தாயிரம் ரூபாய் வருமானம் கிடைக்கும் என்ற ரீதியிலான மோசடி கும்பலின் நடமாட்டம் கோவையில் அதிகரித்திருக்கிறது.

டாக்குமெண்ட் வேண்டாம், செக் லீப் வேண்டாம், கையெழுத்து கூட வேண்டாம் மொபைல் போனில் அப்ளை செய்தால் அடுத்த நொடியே உங்கள் அக்கவுண்டில் பணம் கிடைக்கும் என ஆன்லைன் சூதாட்டங்களை போல மக்களிடம் பணம் பறிக்கும் லோன் ஆப்களின் கொடூரம் எல்லை மீறி சென்று கொண்டிருக்கிறது.

கேட்டவுடன் பணம் கிடைக்கிறது என்பதற்காக பலரும் அதனை டவுன்லோட் செய்து ஆயிரக்கணக்கில் கடன் பெறும் நிலையில் அவற்றிற்கு ஆயிரக்கணக்கில் கொடூர வட்டி வசூலிக்கப்படுகிறது.

