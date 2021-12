21 மாதங்களுக்கு பிறகு.. தமிழகத்தில் இருந்து கேரளாவுக்கு பேருந்துகள் இயக்கம்.. எங்கெங்கே? முழு விவரம்

Coimbatore

கோவை: கொரோனா தொற்று ஆதிக்கம் காரணமாக கடந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் முதல் தமிழகத்தில் இருந்து கேரளா உள்ளிட்ட பிற மாநிலங்களுக்கு அரசு பேருந்துகள் சேவை நிறுத்தப்பட்டன. அதன்பின்னர் கொரோனா குறைந்து கர்நாடகா, ஆந்திரா மாநிலங்களுக்கு பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டன.

ஆனால் தமிழகத்தில் இருந்து கேரளாவுக்கு மட்டும் பேருந்துகள் இயக்கப்படாமல் இருந்து வந்தது. இதனால் கேரளா செல்லும் பயணிகளும், கேரளாவில் இருந்து வரும் பயணிகளும் பெரும் அவதிக்கு உள்ளானார்கள்.

Buses run from Tamil Nadu to Kerala after 21 months. Passenger buses are available from Coimbatore Ukkadam bus stand to various places including Palakkad, Thrissur, Ernakulam and Munnar