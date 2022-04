தமிழகத்தில் காவிதான் பெரியது.. வலிமையானது.. ஆளுநர் தமிழிசை அதிரடி பேச்சு

Coimbatore

oi-Nantha Kumar R

கோவை: ‛‛ஆன்மிகம் தான் தமிழை வளர்த்தது. காவி ஆன்மிகத்தை குறிக்கிறது. ஆகவே தான் தமிழகத்தில் காவி பெரியதாகவும், வலிமையாக உள்ளது'' என தெலுங்கானா கவர்னர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பேசினார்.

கோவை பேரூர் பகுதியில் சாந்தலிங்க அடிகளார் கலை அறிவியல் ததமிழ் கல்லூரி மற்றும் தேசிய சிந்தனைக்கழகம் (அகில பாரத பிரக்ஞா பிரவக்கின் தமிழக கிளை) இணைந்து இன்று முப்பெரும் விழா நடத்தியது.

இந்த விழாவில் தெலுங்கானா ஆளுநரும், புதுச்சேரி துணை நிலை ஆளுநருமான தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பங்கேற்று பேசினார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

English summary

‛‛Spirituality that developed Tamil. ‛Kaavi’ symbolizes of spirituality. That is why saffron is big and strong in Tamil Nadu’’ says Telangana Governor Tamilisai Soundararajan.