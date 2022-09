அன்னூர் செல்வ விநாயகர் கோவில் கும்பாபிஷேகம்..கோபுரத்தின் மீது 121 கிலோ மலர் தூவிய ஹெலிகாப்டர்

Coimbatore

oi-Jeyalakshmi C

கோவை: அன்னூர் அருகே கரியா கவுண்டனூரில் 70 ஆண்டுகள் பழமையான செல்வ விநாயகர் கோயில் கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது. கோவில் கோபுரத்தின் மீது வட்டமடித்த ஹெலிகாப்டர் 121 கிலோ மலர்களை தூவியது பக்தர்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியது.

இறைவனுக்கு கோயில் கட்டி வழிபடுவது வழக்கம். புதிதாக ஓர் ஆலயம் எழுப்பப்படும்போது, விக்கிரகங்களை ஆலயத்தினுள் பிரதிஷ்டை செய்வதோடு மட்டும் ஆலயம் முழுமை பெற்றுவிடுமா என்றால், நிச்சயமாக இல்லை. அது எப்போது முழுமை பெறும்? ஆலயத்தில், 'கும்பாபிஷேகம்' நடந்த பின்னர்தான் அது வழிபாட்டுக்கு உரிய ஸ்தலமாக முழுமை பெறுகிறது.

கும்பம் என்றால் 'நிறைத்தல்' என்று பொருள். நம் ஆலயங்களில் வீற்றிருக்கும் விக்கிரகங்களுக்கு, அபிஷேகங்கள் மூலம் இறைசக்தியை நிறைத்தலே கும்பாபிஷேகம். இதனை சைவர்கள் 'மகா கும்பாபிஷேகம்' என்றும் வைணவர்கள் 'மகா சம்ப்ரோக்ஷணம்' என்றும் அழைக்கிறார்கள். மேலும் சக்தி வாய்ந்த மந்திரங்கள் மூலம் யாகங்கள் செய்யப்பட்ட தீர்த்தங்களால் இறைவன் மீதும், கோபுரக் கலசங்கள் மீதும் புனித தீர்த்தங்களால் அபிஷேகம் செய்யப்படுகிறது.

பல்கலைக்கழகத்தில் விநாயகர் கோவிலா?.. கட்ட விடமாட்டோம்.. காவிமயமாக்க முயற்சி என மாணவர்கள் போராட்டம்!

English summary

70 year old Selva Vinayagar Temple Kumbabhishekam was held at Kariya Kauntanur near Annur. A helicopter hovering over the temple tower showered 121 kg of flowers to the amazement of the devotees.