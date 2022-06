கோட்டை.. ஒரு ஆளை கூட தூக்கமுடியாது.. எடப்பாடியின் ஒற்றை ஆதிக்கத்திற்கு உதவும் கொங்கு லாபி- என்ன கதை?

Coimbatore

oi-Vignesh Selvaraj

கோவை : எடப்பாடி பழனிசாமி அதிமுகவின் ஒற்றை அதிகார மையமாவதற்கு கொங்கு மண்டலத்தைச் சேர்ந்த முக்கிய நிர்வாகிகள், தொழிலதிபர்களின் ஏகபோக ஆதரவு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமையைக் கைப்பற்ற எடப்பாடி பழனிசாமி முயற்சித்து வரும் நிலையில், ஓ.பன்னீர்செல்வம் அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிப்பதால் கட்சிக்குள் பெரும் புயல் வீசி வருகிறது.

கொங்கு மண்டலத்தைச் சேர்ந்த எடப்பாடி பழனிசாமி ஒற்றைத் தலைமை ஆவதற்கு கொங்கு மண்டலத்தின் பெரும் புள்ளிகள் இறங்கி வேலை செய்வதாக கூறப்படுகிறது.

12 டூ 7.. அதுவும் வெறும் 3 மணி நேரத்தில்.. வெலவெலத்து போன ஓபிஎஸ்.. லபக்கென பிடித்த எடப்பாடி! போச்சே!

English summary

Edappadi Palanisamy is said to have the monopoly support of key executives and businessmen from the Kongu region to become the AIADMK's single leader.