வாட்ஸ்அப் திறந்து பார்த்தால்.. அத்தனையும் ஆபாச படம்.. அதிர்ந்த பெண் வக்கீல்.. சிக்கிய கார்த்திகேயன்

கோவை: திடீரென வாட்ஸ்அப்புக்கு வந்த ஆபாச படங்களை பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்து விட்டார் அந்த பெண். வக்கீலும் கூட. விடுவாரா, போலீசில் சொல்லி, காமுகனை கம்பி எண்ண வைத்துள்ளார்.

கோவையில்தான் இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது. அதே நேரம் சமூக வலைத்தளங்களில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத சூழல்நிலவுவதையும், இந்த சம்பவம் உறுதி செய்வதை போல அமைந்துள்ளது.

A woman lawyer is from Coimbatore's Gandhipuram area is the latest victim for online abuse. An unidentified person has been sending pornographic pictures to his WhatsApp woman for the past few days. The female lawyer, who saw this, was shocked. Leave a reply message and be warned not to send like this.That person who is not listening though. The man continued to send pornographic images to the female lawyer under different numbers. The woman lodged a complaint with the Coimbatore Commissioner of Police. The Cyber ​​Crime Police have registered a case and are investigating the complaint.