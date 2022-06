ரைட்டு.. அப்போ.. சி.வி.சண்முகம் எம்.பி ஆனதே செல்லாது.. கோர்ட்டுக்கு போவேன்.. புகழேந்தி தடாலடி!

Coimbatore

oi-Vignesh Selvaraj

கோவை : அ.தி.மு.க செயற்குழுவில் முடிவு செய்த ஒருங்கிணைப்பாளர், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவி செல்லாது என்றால், சி.வி.சண்முகம் எம்.பியானதும் செல்லாது என புகழேந்தி போட்டுத் தாக்கியுள்ளார்.

Pugalenthi தடாலடி! OPS இல்லன..CV சண்முகத்துக்கு பதவி மட்டும் எப்படி? *Politics

அ.தி.மு.க பொதுக்குழுவில் ஒருங்கிணைப்பாளர், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் தேர்வுக்கு அங்கீகாரம் பெறப்படாததால் அந்தப் பதவிகள் காலாவதியாகிவிட்டன என சி.வி.சண்முகம் எம்.பி நேற்று தெரிவித்தார்.

இந்நிலையில், ஒருங்கிணைப்பாளர், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் அதிகாரத்தை பயன்படுத்தியே சி.வி.சண்முகம் ராஜ்யசபா எம்.பி ஆகி இருக்கிறார், அப்படியென்றால் அதுவும் செல்லாது என புகழேந்தி தெரிவித்துள்ளார்.

3 பேருதான்.. அவங்களும் எந்தக் கட்சிக்கு போறாங்கனு தெரியல - ஓபிஎஸ்ஸை கிண்டல் செய்த சி.வி.சண்முகம்!

English summary

CV Shanmugam has become a Rajya Sabha MP by using the power of coordinator and that too is not valid, said OPS supporter Pugazhendhi.