அன்னூர் அரசு மருத்துவமனையில் திடீர் பவர் கட்.கர்ப்பிணி அலைக்கழிப்பு..பிரசவித்த பின் உயிரிழந்த சோகம்

கோவை: அன்னூர் அரசு மருத்துவமனையில் கர்ப்பிணிக்கு அறுவை சிகிச்சையின் போது, மின்தடை ஏற்பட்டு ஜெனரேட்டரும் வேலை செய்யாததால் பிரசவத்துக்கு தனியார் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்ட அவல சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது. ஆண் குழந்தை பிறந்த பின்னர் உடல் நலக்குறைவினால் அந்த பெண் உயிரிழந்துள்ளதால் உறவினர்கள் சோகத்தில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.

உயிரிழந்த அந்த இளம் தாயின் பெயர் வான்மதி என்பதாகும். கோவை மாவட்டம் அன்னூரை அடுத்த ஊத்துப்பாளையம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த விக்னேஸ்வரன் என்பவரின் மனைவியாவார்.

விக்னேஸ்வரன் தனியார் பனியன் கம்பெனியில் பணிபுரிந்து வருகிறார். நிறைமாத கர்ப்பிணியான தனது மனைவி வான்மதியை கடந்த 9ஆம் தேதியன்று அன்னூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரசவத்திற்காக அழைத்து வந்தார்.

Power outage forces Annur government hospital to stop C-section woman died. An unfortunate incident took place during the operation of a pregnant woman in Annoor Government Hospital, due to a power cut and the generator not working, she was sent to a private hospital for delivery. Relatives are deeply saddened as the woman died due to illness after giving birth to a boy.