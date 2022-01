தமிழகம்தான் இதில் பெஸ்ட்.. 'முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு நன்றி'.. திடீரென பாராட்டிய வானதி.. என்ன விஷயம்?

Coimbatore

oi-Rayar A

கோவை: சுகாதாரத் துறையில் தமிழகம் சிறந்து விளங்கி வருவதாக கோவை தெற்கு தொகுதி எம்எல்ஏ பாஜகவை சேர்ந்த வானதி சீனிவாசன் தெரிவித்தார். தமிழகத்தில் 11 மருத்துவ கல்லூரிகளை பிரதமர் மோடி நேற்று காணொளி வாயிலாக திறந்து வைத்தார்.

3 நாளுக்கு மேல் காய்ச்சலா? டாக்டரை பார்த்தேயாகனும்! ஓமிக்ரான்னு மெத்தனம் கூடாது! நிபுணர் எச்சரிக்கை

அப்போது நாட்டிலேயே தமிழகத்தில்தான் ஒரே நாளில் 11 மருத்துவ கல்லூரிகள் திறக்கப்படுகிறது என்று மோடி பெருமிதம் தெரிவித்தார்.இதில் நீலகிரி மாவட்டம் உதகையில் நடைபெற்ற அரசு மருத்துவக் கல்லூரி திறப்பு நிகழ்ச்சியில் கோவை தெற்கு தொகுதி எம்எல்ஏ வானதி சீனிவாசன் கலந்து கொண்டார்.

English summary

Coimbatore South MLA Vanathi Srinivasan from the BJP said that Tamil Nadu is excelling in the health sector. she thanked former Chief Minister Edappadi Palanisamy and said that every village has good medical facilities wherever they are