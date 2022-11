எளிதில் கிடைக்காத PETN! 2 வருட ப்ளான்! கோவை கார் வெடிப்பு திட்டமிட்ட தாக்குதல்! வெளியான பகீர் தகவல்!

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : கோவையில் கடந்த 23ல் நடந்த கார் வெடிப்பு சம்பவம் ஒரு திட்டமிட்ட தாக்குதல் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இது தொடர்பாக விசாரித்து வரும் என்.ஐ.ஏ அதிகாரிகள் விசாரணையில் ஜமேஷா முபின் 6 கோயில்களை நோட்டமிட்டது தெரிய வந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது, பிஇடிஎன், நைட்ரோ கிளிசரின் போன்ற அதிக வெடி திறன் கொண்ட பொருட்களை சேகரித்தது எப்படி? என விசாரித்து வருகின்றனர்.

கோவையில் மிகவும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய கார் சிலிண்டர் வெடிப்பில் ஐந்து பேர் கைது செய்யப்பட்டு உபா சட்டத்தில் சிறையில் அடைக்கப்பட்ட நிலையில் நேற்று முன் தினம் அந்த ஐந்து பேரையும் மூன்று நாட்கள் நீதிமன்ற காவலில் எடுத்து விசாரிக்க நீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கியது.

இந்த நிலையில் அதே வழக்கில் ஆறாவதாக கைது செய்யப்பட்ட அப்சல் கான் என்பவரை போலீசார் கைது செய்துள்ள நிலையில், அப்சல்கானை நவம்பர் 10ஆம் தேதி வரை 14 நாட்கள் நீதிமன்ற காவலில் அடைக்க நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.

English summary

The car blast incident in Coimbatore on the 23rd is reported to be a planned attack. It has been revealed that Jamesha Mubin had registered 6 temples during the investigation by the NIA officials who are investigating the matter.