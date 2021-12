திருமாவளவனுக்கு சேலை கட்டும் போராட்டம்.. சர்ச்சையை கிளப்பும் வேலூர் இப்ராகிம்

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை: இந்துக்கள், இஸ்லாமியர்கள் மற்றும் கிறிஸ்தவர்களுக்கு இடையில் மத வெறியை தூண்டும் வகையில், திருமாவளவன் செயல்பட்டால் அவருக்கு சேலை கட்டும் போராட்டம் நடத்தப்படும் என சிறுபான்மை பிரிவு தேசிய செயலாளர் வேலுர் இப்ராஹிம் கூறியுள்ளது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழ்நாடு ஏகத்துவ ஜமாத் என்ற அமைப்பை நடத்தி வரும் சையது இப்ராகிம் கடந்த சில ஆண்டுகளாக பாஜகவுக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டு வந்தார். சிஏஏ சட்டத்தால் இந்திய இஸ்லாமியர்களுக்கு பாதிப்பு இருக்கிறது என்று பல்வேறு இஸ்லாமிய அமைப்புகள் கூறிவரும் நிலையில் இவர் பாதிப்பு இல்லை என்று கூறினார்.

இப்ராஹிம், தமிழகத்தில் பாஜக போட்டியிட்ட 20 தொகுதிகளில் தீவிர பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். மேல்ம் டிவி விவாத நிகழ்ச்சிகளிலும் அவ்வப்போவது கலந்து கொண்டு பாஜகவுக்கு ஆதரவாக பல்வேறு கருத்துகளை முன்வைத்து வருகிறார். மேலும் சில சர்ச்சைக கருத்துக்களை வெளியிட்டு சிக்கல்களில் சிக்குவதையும் வாடிக்கையாகக் கொண்டவர் இப்ராஹிம். இந்நிலையில் தமிழகத்தை சேர்ந்த வேலூர் இப்ராஹிமை பாஜக தேசிய சிறுபான்மைப்பிரிவு செயலாளராக நியமிக்கப்படுவதாக அதிரடி அறிவித்தது.

English summary

Velur Ibrahim, the national secretary of the minority faction, has said that if Thirumavalavan acts in a way that incites religious fanaticism among Hindus, Muslims and Christians, he will be subjected to a saree-making struggle.