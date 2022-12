ஜேபி நட்டா எங்க ஊருக்கு வரக்கூடாது.. “அரசியலுக்காக கலகம் செய்ய முயற்சி”.. கிராம இளைஞர்கள் எதிர்ப்பு!

Coimbatore

oi-Vignesh Selvaraj

கோவை : பாஜக தேசிய தலைவர் ஜேபி நட்டா இன்று கோவை வருகிறார். நாடாளுமன்றத் தேர்தல் பணிகள் குறித்து மாநில நிர்வாகிகளுடன் அவர் ஆலோசனை நடத்த இருக்கிறார். கோவை அருகே நல்லி செட்டிப்பாளையத்திற்குச் சென்று கட்சி நிர்வாகி வீட்டில் ஜேபி நட்டா உள்ளிட்ட பாஜகவினர் தேநீர் அருந்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், அதற்கு அந்த கிராமத்தைச் சேர்ந்த இளைஞர் அமைப்பினர் எதிர்ப்புத் தெரிவித்துள்ளனர்.

அரசியல் காரணங்களுக்காக அருந்ததியர் மக்களின் வீட்டில் சாப்பிட வருவதாக பாஜக நாடகத்தை நடத்த முயற்சிக்கிறது, அதனால் ஜேபி நட்டா தங்கள் கிராமத்திற்கு வருவதை எதிர்ப்பதாக பெரியார் இளைஞர் நற்பணி மன்றத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

சனாதன தர்மத்தை உயர்த்திப் பிடிக்கும் பாஜகவினர் எங்கள் பகுதியில் சகோதரத்துவத்துடன் வசித்து வரும் மக்களிடையே கலகத்தை மூட்ட முயற்சிக்க வேண்டாம் என பெரியார் திராவிடர் கழகத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

2 நாடாளுமன்ற தொகுதிகளுக்கு குறி.. தமிழகத்தில் களமிறங்கிய ஜேபி நட்டா.. கோவையில் இன்று பாஜக வியூகம்

English summary

BJP National President JP Nadda is coming to Coimbatore today. He is going to consult with the state administrators about parliamentary election. Arrangements have been made to JP Nadda go to Nalli Chettipalayam village and have tea at the party executive's house. In this case, the youth organization from that village has opposed it.