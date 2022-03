இலங்கையிலிருந்து வந்த தமிழ் அகதிகள் நிலை என்ன? - அமைச்சர் செஞ்சி மஸ்தான் அளித்த பதில்

Coimbatore

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

கோவை: உலகில் எந்த பகுதியில் இருந்தாலும் தமிழர் நலம் காக்கப்படும் என சிறுபாண்மை மற்றும் வெளிநாடு வாழ் தமிழர் நலத்துறை அமைச்சர் செஞ்சி மஸ்தான் உறுதியளித்துள்ளார்.

கோவை சாய்பாபா காலனி அருகிலுள்ள கே.கே புதூரில் பல் சமய நல்லுறவு இயக்கம் சார்பில், அதன் தலைவர் ஹாஜி முஹம்மது ரபீக் தலைமையில் பொது மக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

இதில் கலந்து கொண்ட அமைச்சர் மஸ்தான் பயனாளிகளுக்கு தையல் இயந்திரம், சலவை இயந்திரம், புடவை, உதவித்தொகை உள்ள நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினர்.

English summary

Minister of Minority and Overseas Tamil Welfarer Masthan has assured that the welfare of Tamils will be protected in any part of the world