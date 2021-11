கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த விஷயத்தையும் பேச வச்சிட்டீங்களே? - லீக்கான ஆசிரியர் -மாணவி வாட்ஸ்ஆப் சாட்!

Coimbatore

oi-Velmurugan P

கோவை: கோவையில் 12-ம் வகுப்பு மாணவி தற்கொலை செய்து கொண்ட நிலையில், அவருக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த புகாரின் பேரில் ஆசிரியர் மிதுன் சக்கரவர்த்தி போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டார். . இதற்கிடையில், குற்றம்சாட்டப்படும் ஆசிரியர் மிதுன் மீது அதே பள்ளியில் படிக்கும் மாணவிகள் இன்னும் சிலர் புகார் எழுப்பி இருந்ததாக கூறப்படுகிறது.

கோவையை சேர்ந்த 17 வயது மாணவி, 11 ம் வகுப்பு வரை ஆர்எஸ் புரம் பகுதியில் உள்ள சின்மயா வித்யாலயா என்ற தனியார் மேல் நிலைப்பள்ளியில் படித்து வந்தார்.

ஆனால், அந்த ஸ்கூலில் தனக்கு படிக்க விருப்பமில்லை என்று சொன்னதால், கடந்த 2 மாதங்களுக்கு முன்பு தான் அம்மணியம்மாள் என்ற பள்ளிக்கு மாறினார். அந்த பள்ளியில் 12 ம் வகுப்பு சேர்ந்து படித்து வந்தார்.

English summary

Whats Up Chatting With Coimbatore Teacher Mithun Chakravathy with Student Teacher Mithun Chakravarthy has been arrested under the Pokcho Act for allegedly sexually harassing a 12th class student who committed suicide in Coimbatore. Whats Up Chatting With Coimbatore Teacher Mithun Chakraborty with Student, released .