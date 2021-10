அப்படியே ஆடிப்போன மாணவர்கள்.. பள்ளி வளாகத்தில் பிணமாக தொங்கிய தொழிலாளி.. என்ன காரணம்?

Coimbatore

கோவை: கோவையில் அரசு பள்ளி வளாகத்தில் தொழிலாளி தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். அவர் தற்கொலை செய்து கொண்டதற்கான காரணம் என்ன? என்பது குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள்.

கோவை மாவட்டம் சூலூரில் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது. இன்று காலை வழக்கம்போல் மாணவர்களும், ஆசிரியர்களும் பள்ளிக்கு வருகை புரிந்தனர்.

A worker committed suicide by hanging himself on a government school campus In Coimbatore, What was the reason for his suicide? Police are investigating