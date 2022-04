உச்சக்கட்ட பதற்றம்.. ஒருவர் பலி, பலர் படுகாயம்! இலங்கையில் போராடிய மக்கள் மீது துப்பாக்கிச் சூடு

Colombo

கொழும்பு: இலங்கை நாட்டில் அந்நாட்டு அரசுக்கு எதிரான போராட்டம் அதிகரித்து வரும் நிலையில், திடீரென அது வன்முறையாக மாறியதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.

அண்டை நாடான இலங்கையில் முன்பு எப்போதும் இல்லாத அளவுக்குப் பொருளாதார நெருக்கடி உச்சத்தில் உள்ளது. கொரோனா பாதிப்பு, அந்நாட்டு அரசு எடுத்த தவறான முடிவுகள் உள்ளிட்ட காரணங்களால் அரசியல் அழுத்தம் தொடர்ந்து அதிகரித்து.

கடந்த சில மாதங்களாகவே இலங்கை நாட்டில் இந்தப் பிரச்சினை தொடர்ச்சியாக நிலவி வந்தது. இதன் காரணமாக அங்கு அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலையும் உச்சத்தில் உள்ளது.

