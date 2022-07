இலங்கை: டோக்கன் முறையில் பெட்ரோல் விநியோகம்..10 கி.மீ. தொலைவுக்கு பொதுமக்கள் கியூவில் காத்திருப்பு

Colombo

oi-Mathivanan Maran

கொழும்பு: இலங்கையில் டோக்கன் முறையில் பெட்ரோல், டீசல் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. பெட்ரோல், டீசலை பெறுவதற்வதற்காக சுமார் 10 கிலோ மீட்டர் தொலைவுக்கு பொதுமக்கள் மிக நீண்ட கியூ வரிசைகளில் பல மணிநேரங்கள் காத்திருக்கும் அவலமும் காணக்கூடியதாக உள்ளது.

இலங்கையில் பொருளாதார நெருக்கடியை எதிர்கொள்ளும் வகையில் 2 வார காலத்துக்கு பெட்ரோல், டீசல் விநியோகம் தடை செய்யப்பட்டது. இலங்கை முழுவதும் அத்தியாவசியப் பொருட்களுக்கு மட்டும் பெட்ரோல், டீசல் வழங்கப்பட்டது.

இன்னொரு பக்கம் இலங்கையில் மக்களின் தன்னெழுச்சி கிளர்ச்சி மிக உக்கிரமாகவும் உள்ளது. இலங்கையில் ஜனாதிபதி மாளிகையை கிளர்ச்சியாளர்கள் கைப்பற்றினர். அத்துடன் ஜனாதிபதி கோத்தபாய ராஜபக்சேவின் உல்லாச வாழ்க்கையை வெளி உலகத்துக்கு பொதுமக்கள் பகிரங்கப்படுத்தினர்.

How Sri Lanka people stand in long queues of more than four kilometers to see the luxurious life that a president can enjoy.



On Saturday president @GotabayaR flees this place after people storm in.



Video - Gota Go Gama Media #SriLankaCrisis #SriLankaprotest #ProtestLK #lka pic.twitter.com/1QcUWBUEda