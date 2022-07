9 ஆம் தேதி சென்டிமெண்ட்.. ஓடிப்போன கோத்தபாய ராஜபக்சே.. சிக்கியிருந்தால் சின்னாபின்னம்தான்

Colombo

oi-Jeyalakshmi C

கொழும்பு: இலங்கை அரசியலில் அங்கம் வகிக்கும் ராஜபக்சே குடும்பத்தினர் பதவி விலகக்கோரி கொழும்பில் நாடாளுமன்றம் செல்லும் சாலையில் ஆயிரக்கணக்கான போராட்டக்காரர்கள் போராடி வருகின்றனர். இலங்கையில் 9 ஆம் தேதிகளில் முக்கிய நிகழ்வுகளும், மாற்றங்களும் ஏற்பட்டுள்ளது. மே 9ஆம் தேதி மகிந்த ராஜபக்சே ராஜினாமா செய்த நிலையில் அடுத்தடுத்த முக்கிய நிகழ்வுகள், ஜூன், ஜூலை மாதங்களில் 9ஆம் தேதி அரங்கேறியுள்ளது.

இலங்கையில் நிலவும் கடும் பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக, எரிபொருள், உணவு போன்ற அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு கடும் பஞ்சம் ஏற்பட்டுள்ளது. சுகாதாரத்துறை, ராணுவம், பொதுப்போக்குவரத்து ஆகிய மூன்று துறைகளுக்கு மட்டுமே பெட்ரோல், டீசல் வழங்கப்படும் என்று இலங்கை அரசு அறிவுத்திருந்தது.

பொதுப்போக்குவரத்து தவிர எந்தவொரு தனியார் வாகனமும் இயங்காத சூழலில் உணவுப்பொருட்களை ஓரிடத்தில் இருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு கொண்டு செல்வதற்கோ, மருந்துப் பொருட்களை கொண்டு செல்வதற்கோ மிகப்பெரிய சிரமத்தை மக்கள் சந்தித்து வருகின்றனர்.

English summary

Thousands of protesters are protesting on the road to Parliament in Colombo demanding the resignation of the Rajapakse family, who are part of Sri Lankan politics. Important events and changes occur in Sri Lanka on the 9th. After Mahinda Rajapakse resigned on May 9th, the next important events took place on June and July 9th 2022.